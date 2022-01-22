2022/01/22 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نرصد لكم في هذا التقرير قائمة بأكبر 10 جيوش في المنطقة وفق أحدث إحصائية أوردها موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول لعام 2022، وتصدر الجيش المصري قائمة أقوى جيوش المنطقة، متفوقاً على جيوش أخرى أبرزها نظيره التركي الذي كانت له الصدارة في قائمة أقوى جيوش المنطقة العام الماضي 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيش مصر يتصدر ويتفوق على تركيا وإيران وإسرائيل.. قائمة بأقوى 10 جيوش في المنطقة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيش مصر يتصدر ويتفوق على تركيا وإيران وإسرائيل.. قائمة بأقوى 10 جيوش في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).