غداً..انطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة

2022/01/22 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط عن تحديد يوم غد الأحد موعداً لإنطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة 2022.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاركة كل من وزارات النفط والكهرباء والبيئة ، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق منها ، غاز الجنوب ، وغاز البصرة ، وشل وسيمنس للطاقة ، وشلمنجر، وبيكرهيوز ، وتوتال ، وغيرها ، هي خطوة مهمة تهدف الى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال، فضلاً عن مناقشة المحاور والبرامج المتعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم ، من خلال الاوراق العلمية والبحوث والدراسات التي يقدمها عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الطاقة المتجددة والبيئة ، عن أهم الخطوات الواقعية لاقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ، اضافة الى الرؤى والآفاق المستقبلية ، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة ، واهم وابرز الخطوات العملية في هذا المجال".

واشار الى ان "انطلاق هذا المنتدى يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية الى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال".

يذكر أن وزارتي النفط والكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار قد أبرمت في وقت سابق من العام الماضي مجموعة من العقود والاتفاقات التي تهدف الى توليد الطاقة المتجددة ، وايقاف حرق الغاز .

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