العمل احتساب الخدمة العسكرية للعمال المضمونين لأغراض التقاعد

2022/01/22 | 10:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، عن احتساب الخدمة العسكرية مضاعفة للعمال المضمونين لأغراض التقاعد.وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة خلود حيران في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس إدارة صندوق تقاعد وضمان العمال وافق على احتساب الخدمة العسكرية (الحركات) خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد”.وأضافت حيران، أن […]

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