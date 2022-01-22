الصين تعلن حجم استيرادها من النفط الإيراني

2022/01/22 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الصين، اليوم السبت، عن حجم استيرادها من النفط الإيراني، خلال شهر كانون الاول الماضي.ونقل موقع “أويل برايس” عن “بلومبرغ” أن “حجم شراء الصين للنفط الإيراني والفنزويلي خلال عام 2021 وصل إلى 342 مليون برميل، بنسبة ارتفاع بلغت 53% مقارنة بعام 2020.وأضاف ان “استيرادها من النفط الايراني بلغ 1.9 مليون برميل […]

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