إحصائية جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم



إحصائية جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم
2022/01/22 | 10:32 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - ناس

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 341.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و926434.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:   

 

الدول والمناطق      إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة        863957               69289234

الهند                     488396               38566027

البرازيل               622251                23588921

المملكة المتحدة         153202               15613283

فرنسا                  127869                15175464

روسيا                 673801               10987774

تركيا                   85420                10768777

إيطاليا                  142963               9603856

إسبانيا                  91599                 8834363

ألمانيا                  116354                8353842

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: 

 الدول وترتيبها             عدد الوفيات              عدد الإصابات

 27 - العراق                24277                   2144422

 44 -  الأردن               13049                   1129995

 47 - المغرب               15047                   1078002

 

 

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