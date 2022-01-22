إحصائية جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم

2022/01/22 | 10:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 341.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و926434.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 863957 69289234

الهند 488396 38566027

البرازيل 622251 23588921

المملكة المتحدة 153202 15613283

فرنسا 127869 15175464

روسيا 673801 10987774

تركيا 85420 10768777

إيطاليا 142963 9603856

إسبانيا 91599 8834363

ألمانيا 116354 8353842

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24277 2144422

44 - الأردن 13049 1129995

47 - المغرب 15047 1078002

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