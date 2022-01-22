إحصائية جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 341.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و926434.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 863957 69289234
الهند 488396 38566027
البرازيل 622251 23588921
المملكة المتحدة 153202 15613283
فرنسا 127869 15175464
روسيا 673801 10987774
تركيا 85420 10768777
إيطاليا 142963 9603856
إسبانيا 91599 8834363
ألمانيا 116354 8353842
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24277 2144422
44 - الأردن 13049 1129995
47 - المغرب 15047 1078002
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