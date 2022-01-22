حقوق الانسان تتهم كردستان بعرقلة عودة النازحين وتؤكد: تعمل بمعزل عن بغداد

2022/01/22 | 10:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، إقليم كردستان العراق بعرقلة عودة النازحين واغلاق مخيمات النزوح، مشيرة الى أن حكومة الإقليم تعمل بمعزل عن بغداد.وقال الناطق باسم المفوضية علي البياتي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، “إغلاق ملف النازحين لم يكن إلا شعاراً واستجابة لمتطلبات سياسية كانت حاضرة في كل تشكيل وتحالف […]

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