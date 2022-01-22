غالي شكري.. المثقف الموسوعي - فهد المضحكي

2022/01/22 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي يمثل المفكر المصري الدكتور غالي شكري المولود عام 1935 اهمية كبيرة في تاريخ الفكر والثقافة المصري الحديث.



أسس مشروعه الثقافي على مدى أربعين عاما منحازا للقيمة الجمالية الحية وارتباطها بالحياة والإنسان، فكان كما كتب الشاعر والناقد المسرحي المصري جرجس شكري في مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية ، ناقدا سوسولوجيا وضع الخلفية الاجتماعية والواقع العربي في مخيلته مستعينا بمناهج النقد المعاصر دون تقليدها أو ......





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