تأملات في ذكرى ثورة - محمد حسين يونس

2022/01/22 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس لم أشارك في الهبة الشعبية التي قام بها أهل القاهرة ..



ضد حكم مبارك ..



لقد كنت شيخا في السبعين ..



لا يقوى علي الكر و الفر و مواجهة قوات الشرطة المعلن عنها بزيها الرسمي ..



أو المختفية بملابس مدنية .



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أوتلك المليشيات من الفتوات الذين سرقوا و نهبوا المحلات وتحرشوا وأشاعوا الزعر بين السيدات والبنات المشتركات .كنت متحمسا و مؤيدا ( من منازلهم ) لهؤلاء الشابات و الشبان الذين وعوا ما هم عليه من بؤس ......





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