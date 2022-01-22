تأملات في ذكرى ثورة - محمد حسين يونس



تأملات في ذكرى ثورة - محمد حسين يونس
2022/01/22 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس لم أشارك في الهبة الشعبية التي قام بها أهل القاهرة ..

ضد حكم مبارك ..

لقد كنت شيخا في السبعين ..

لا يقوى علي الكر و الفر و مواجهة قوات الشرطة المعلن عنها بزيها الرسمي ..

أو المختفية بملابس مدنية .

.

أوتلك المليشيات من الفتوات الذين سرقوا و نهبوا المحلات وتحرشوا وأشاعوا الزعر بين السيدات والبنات المشتركات .كنت متحمسا و مؤيدا ( من منازلهم ) لهؤلاء الشابات و الشبان الذين وعوا ما هم عليه من بؤس ......

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