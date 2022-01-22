#محمد_حسين_يونس لم أشارك في الهبة الشعبية التي قام بها أهل القاهرة ..
ضد حكم مبارك ..
لقد كنت شيخا في السبعين ..
لا يقوى علي الكر و الفر و مواجهة قوات الشرطة المعلن عنها بزيها الرسمي ..
أو المختفية بملابس مدنية .
.
أوتلك المليشيات من الفتوات الذين سرقوا و نهبوا المحلات وتحرشوا وأشاعوا الزعر بين السيدات والبنات المشتركات .كنت متحمسا و مؤيدا ( من منازلهم ) لهؤلاء الشابات و الشبان الذين وعوا ما هم عليه من بؤس ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأملات في ذكرى ثورة - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأملات في ذكرى ثورة - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).