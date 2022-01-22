لجنة تقييم القيادات الامنية في ديالى تباشر عملها.. 3 مراحل و4 اسابيع لتقديم تقرير شامل

2022/01/22 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشفت مصادر امنية مطلعة، السبت،عن مباشرة لجنة تقييم القيادات الامنية في ديالى عملها.وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" لجنة تقييم القيادات الامنية في ديالى والتي امر الكاظمي مساء يوم امس بتشكيلها باشرت عملها بشكل فوري بانتظار وصول وفد رفيع من عدة مؤسسات امنية الى بعقوبة للبدء في تطبيق القرار والذي سيكون على 3 مراحل وتشمل القيادات العليا والوسطى ودون ذلك خاصة لقطعات الجيش وبقية التشكيلات الساندة".واضافت المصادر،ان" تقرير شامل سيرفع الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة خلال فترة زمنية تصل الى 4 اسابيع من اجل اعطاء رايها في ملف التقييم الامني للقيادات وماهي القرارات المهمة التي ستدفع الى تصويب وتصحيح مسار الاوضاع الامنية خاصة بعد الخروقات المتكررة في بعض القواطع"، لافتة الى ان "التقييم لن يتوقف عند موسسة امنية معينة في اشارة الى الجيش بل سيشمل بقية التشكيلات سواء الشرطة او الاجهزة الاستخبارية".وكان الكاظمي امر في اجتماع امني موسع في بغداد تشكيل لجنة لتقييم القيادات الامنية في ديالى بعد الخروقات الدامية الاخيرة.

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