2022/01/22 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بياناً جديداً يخص المتلكئين في دفع اقسام بسماية.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تمكن من استرجاع مبالغ كبيرة من المتلكئين عن تسديد ما بذمتهم من اقساط القروض ولا سيما بسماية".

وأضاف ان "العمل مستمر لاسترداد الاموال من الممتنعين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر بياناً جديداً يخص أقساط بسماية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر بياناً جديداً يخص أقساط بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).