مجزرة العظيم.. تفاصيل جديدة ولجنة تقييم أمنية عسكرية

2022/01/22 | 10:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنديا واحدا فقط نجا لأنه تصادف وجوده في الحمام وقت الهجوم.

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