الشبكي: كردستان تستغل ملف النازحين لأغراض سياسية

2022/01/22 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب السابق قصي الشبكي، السبت، أن إقليم كردستان العراق يستغل ملف النازحين لأغراض سياسية في ظل إخفاق الحكومة الاتحادية.وقال الشبكي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومات السابقة واللاحقة لم توفق في معالجة ملف النازحين، ولم يتمّ غلق هذا الملف طوال هذه الفترة، وهذا يعد […]

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