2022/01/22 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس رجب طيب إردوغان أسوأ أزمة اقتصادية في تركيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن بحوزته عدد قليل من الخبراء المستقلين إلى جانبه، نتيجة للمركزية التي يتبعها وهيشت أو أفرغت المؤسسات المالية، حسبما تنقل صحيفة واشنطن بوست عن اقتصاديين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( من يمد الرئيس بالنصيحة؟.. إردوغان وحده أمام الاقتصاد المتضرر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( من يمد الرئيس بالنصيحة؟.. إردوغان وحده أمام الاقتصاد المتضرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).