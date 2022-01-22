تعرف على اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد

2022/01/22 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وبحسب مراسل وكالة ايرث نيوز، فإن أسعار بيع الدولار بلغت 148.300 دينار لكل 100 دولار.وأضاف أن أسعار شراء الدولار بلغت 148.200 دينار لكل 100 دولار.

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