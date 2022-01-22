تمول من موازنة الطوارئ.. نائب يدعو لإطلاق حملة إغاثة وطنية للنازحين

2022/01/22 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو مجلس النواب، محما خليل علي آغا، اليوم السبت، إطلاق حملة إغاثة وطنية عاجلة للنازحين، وبتمويل من موازنة الطوارئ للدولة.وقال آغا في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “ما يحدث للنازحين الذين يعيشون بين مطرقة البرد القارص في العراء، وسندان تصفية الحسابات السياسية، وصمة عار في جبين الإنسانية ومدعي حقوق الانسان”.[…]

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نائب يدعو لإطلاق حملة إغاثة وطنية للنازحين أولاً على ايرث نيوز.

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