الوزارة تحدد أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق

2022/01/22 | 11:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة في البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، إنه: "لا زالت منظومة الطاقة الكهربائية متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى 8،5 مليون متر مكعب يومياً من اصل 50 مليون، وكذلك اطفاء الخطوط الايرانية الناقلة للطاقة الى العراق، مما ادى الى خسارة 1100ميكا واط ".

وأضافت "كما جرى اليوم السبت تخفيض 50% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير، غرب القرنة/1، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وبينت الوزارة "بذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالي 6500 ميكا واط، والقدرة المفقودة من الخطوط الايرانية بحدود 1100 ميكا واط، وهو ما يلقي بضلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".

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