2022/01/22 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..عدت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي ، السبت ، أن مد أنبوب نفط إلى العقبة قد يعرض حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها للمساءلة القانونية .وقالت الهلالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة نهبا لثروات العراق”، مبينة أن “هذا الأمر يشوبه الكثير من شبهات الفساد سوف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: أنبوب العقبة سيعرض الكاظمي للمساءلة القانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: أنبوب العقبة سيعرض الكاظمي للمساءلة القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).