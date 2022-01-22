2022/01/22 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 11 شخصا بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات في محافظتي بغداد والنجف.وقالت المجيرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية ألقت مفارزها القبض على (11) متهما في محافظتي بغداد والنجف”.وأضافت انه “تم ضبط بحوزتهم […]

ظهرت المقالة ضبط اكثر من 2 كغم من المخدرات بمحافظتين..



القبض على 11 شخصا بتهمة الاتجار والتعاطي أولاً على ايرث نيوز.

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