الكهرباء تعلن فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة

2022/01/22 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "منظومة الطاقة الكهربائية لا زالت متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى ٨.٥ مليون متر مكعب يومياً من اصل ٥٠ مليون، وكذا اطفاء الخطوط الايرانية الناقلة للطاقة الى العراق.مما ادى الى خسارة ١١٠٠ ميكا واط".واضافت انه "جرى تخفيض ٥٠% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير، غرب القرنه/١ ، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية"، مشيرة الى أن "القدرة المفقودة تصبح بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالي ٦٥٠٠ ميكا واط، والقدرة المفقودة من الخطوط الايرانية بحدود ١١٠٠ ميكا واط، وهو ما يلقي بضلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".

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