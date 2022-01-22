التحرر الوطني خطأ شاسع - محمد علي مقلد

2022/01/22 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد خطأ شائعالتحرر الوطني خطأ شاسعاتخذت الحروب في مرحلة الحضارة الإقطاعية شكل الغزو، لكنه غزو مقيم، خلافاً للغزو القديم، أيام القبائل والعشائر، الذي كان يغير وينهب وينسحب.



الحضارات تتمدد وتتسع ضمن مدى محدود في الزمان والمكان.



تلك كانت حالة الحضارات القديمة الرومانية واليونانية والفارسية والعربية وسواها.



أما الحضارة الرأسمالية فقد تميزت عن سابقاتها بكونها حضارة كونية، من أهم إنجازاتها و ......





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