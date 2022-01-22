غدا.. إنطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة بدورته الاولى

2022/01/22 | 11:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، تحديد يوم غد الاحد موعداً لإنطلاق اعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة 2022.وقال نائب رئيس لجنة الطاقة الوزارية وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المنتدى يقام تحت شعار “الطاقة المتجددة..هبة الطبيعة التي لا تنضب”.وأوصح، انه يأتي ضمن توجه …

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إنطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة بدورته الاولى أولاً على النور نيوز.

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