تيار فلسطيني يحذر من محاولات استدراج قوى سنية عراقية إلى مستنقع التطبيع

2022/01/22 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني محمد ابو سمرة ، السبت ، من محاولة إستدراج القوى السياسية السنية العراقية إلى مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان التطبيع يشكل خطرا على القضية الفلسطينية.قال أبو سمرة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التطبيع العربي والإسلامي مع الكيان الصهيوني يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية […]

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