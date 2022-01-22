الحشد الشعبي يؤمن عمل كوادر الكهرباء لاصلاح أبراج الطاقة شرقي آمرلي

2022/01/22 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، عن قيام قوة من الحشد الشعبي بتأمين عمل الكوادر الفنية لاصلاح أبراج الطاقة الكهربائية شرقي آمرلي.وقالت الخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “رافقت قوة من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي، الكوادر الفنية لإصلاح أبراج الطاقة شرق قضاء آمرلي”.وأضافت انه “ونفذت القوة مهمة تأمين الموقع […]

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