القبض على 11 شخصا بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات في بغداد والنجف

2022/01/22 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 11 شخصا بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات في محافظتي بغداد والنجف.وقالت المجيرية في بيان، إنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية ألقت مفارزها القبض على (11) متهما في محافظتي بغداد والنجف”.وأضافت انه “تم ضبط بحوزتهم (2 كيلو و250 غراما) من […]

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