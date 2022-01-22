خارجية أمريكا تعلق على تقارير

2022/01/22 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقبت الخارجية الأمريكية على التقارير ذكرت ضربة لتحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية كانت قد أصابت مركزا للاحتجاز.

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