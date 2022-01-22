الكهرباء تفسّر أسباب تراجع ساعات التجهيز للمواطنين

2022/01/22 | 11:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، فقدان 7600 ميغاواط من إنتاج الطاقة جرّاء انحسار إطلاقات الغاز وكذلك سوء الأحوال الجوية.

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "منظومة الطاقة الكهربائية لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار إطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته إلى (805) ملايين متر مكعب يوميًا من أصل 50 مليونًا، وكذلك إطفاء الخطوط الإيرانية الناقلة للطاقة إلى العراق، ما أدى إلى خسارة (1100) ميكا واط".

وأضاف أنه "جرى اليوم السبت تخفيض 50% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير، غرب القرنه/1، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وبذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالي (6500) ميكاواط".

وتابع البيان أنّ "القدرة المفقودة من الخطوط الإيرانية بحدود (1100) ميكاواط، وهو ما يلقي بظلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".

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