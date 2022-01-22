تونس.. عمليات حقن غامضة لأطفال تدفع السلطات للتحقيق

2022/01/22 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، الجمعة، أنها تلقت إشعارين جديدين حول تعرض تلميذ وتلميذة في ولايتي سوسة والمهدية للحقن من قبل أشخاص مجهولين، وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها بفيسبوك.

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