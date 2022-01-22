2022/01/22 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المغنية البريطانية، أديل مقطع فيديو لها على موقع إنستغرام وهي تبكي معلنة إعادة جدولة إقامتها في لاس فيغاس، واعتذرت النجمة من جمهورها بعدما اضطرت لإلغاء حفلاتها الموسيقية في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو للمغنية أديل وهي تبكي في رسالة لمعجبيها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو للمغنية أديل وهي تبكي في رسالة لمعجبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).