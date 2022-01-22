شيوخ ووجهاء الزبير ينظمون وقفة احتجاجية لحسم هذا الملف

2022/01/22 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة ..نظم عدد من شيوخ العشائر ووجهاء الزبير في محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية امام مبنى القائممقامية وسط القضاء طالبوا فيها الحكومة المركزية الاسراع في حسم مشكلة مشروع المجاري.وقال الشيخ حيدر الحسناوي، احد وجهاء القضاء في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الغرض من الوقفة الاحتجاجية هو لمساندة التظاهرات التي خرجت قبل أربعة أيام […]

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