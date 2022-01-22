2022/01/22 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهم قام بقتل صديقه بواسطة مسدسه الشخصي.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “ألقت قوة من مكافحة اجرام الديوانية القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي اعترف أثناء التحقيق قيامه بقتل صديقه فوق سطح المنزل لحظة قيامه بسحب أطلاقة من مسدسه […]

ظهرت المقالة بواسطة مسدسه الشخصي..



القبض على شاب قتل صديقه في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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