قوة أمنية تؤمن عمل الكوادر الفنية لإصلاح أبراج الطاقة الكهربائية شرقي آمرلي (صور)

2022/01/22 | 11:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن قوة من الحشد الشعبي أمنت عمل الكوادر الفنية لإصلاح أبراج الطاقة الكهربائية شرقي آمرلي.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، أن "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، رافقت الكوادر الفنية لإصلاح أبراج الطاقة شرق قضاء آمرلي، ونفذت القوة مهمة تأمين الموقع للكادر الفني لكهرباء المنطقة الشمالية لإنجاز العمل في العطب الحاصل للأبراج الناقلة شرقي قضاء آمرلي".

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