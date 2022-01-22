2022/01/22 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة المثنى تنفي إغلاق احد الشوارع الرئيسة بهدف حجز الدراجات النارية

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