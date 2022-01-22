الإعلام الأمني تعلن تأمين عملية صيانة أبراج الطاقة الكهربائية في آمرلي

2022/01/22 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، عن تأمين عمل الكوادر الفنية لإصلاح أبراج الطاقة الكهربائية شرقي آمرلي.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "قوة من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي رافقت الكوادر الفنية لإصلاح أبراج الطاقة شرق قضاء آمرلي".

وأضاف أن "القوة نفذت مهمة تأمين الموقع للكادر الفني لكهرباء المنطقة الشمالية لإنجاز العمل في العطب الحاصل للأبراج الناقلة شرقي قضاء آمرلي".

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