الكهرباء تبين أسباب تراجع ساعات التجهيز

2022/01/22 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن تراجع ساعات تجهيز الطاقة من المنظومة الوطنية بعد فقدان أكثر من 7500 ميغاواط.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا زالت منظومة الطاقة الكهربائية متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى 8.5 مليون متر مكعب يومياً من اصل 50 مليون، وكذا اطفاء الخطوط […]

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