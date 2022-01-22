بعد جولة في بغداد.. ممثل فيفا يؤكد دعمه للعراق لرفع الحظر عن ملاعبه

2022/01/22 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد ممثل الاتحاد الدولي (فيفا) لكرة القدم عصام السبحاني، دعمه للعراق من احل رفع الحظر عن ملاعبه.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية وتلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اصطحب ممثل الاتحاد الدولي (فيفا) لكرة القدم عصام السبحاني الذي تواجد لحضور مباراة اليوم بين العراق واوغندا الدولية الودية التي اقيمت […]

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