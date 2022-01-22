الخزعلي: “اشباح الصحراء” مخطط امريكي لاحياء الإقليم السني

2022/01/22 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي , السبت , ان مليشيا اشباح الصحراء التي كشف عن تشكيلها من قبل قيادات سنية فكرة أمريكية قديمة, مبينا ان إعادة هذه المليشيا لتنفيذ مخطط امريكي لاحياء إقليم المناطق الغربية.وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المخططات الامريكية والمدعومة بتمويل خليجي […]

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