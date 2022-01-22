صحيفة لبنانية: الإمارات توسط الجميع.. لا علاقة لنا بالمجزرة

2022/01/22 | 11:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن حالة الهلع تتركز الآن في إمارة دبي، خصوصاً بعدما وضع برج خليفة ضمن دائرة الأهداف التي يتوقع أن يضربها أنصار الله.

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