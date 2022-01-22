القبض على شاب قتل صديقه في الديوانية

2022/01/22 | 11:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهم قام بقتل صديقه بواسطة مسدسه الشخصي.وقالت القيادة في بيان، إن “ألقت قوة من مكافحة اجرام الديوانية القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي اعترف أثناء التحقيق قيامه بقتل صديقه فوق سطح المنزل لحظة قيامه بسحب أطلاقة من مسدسه بعد ان كان اصبعه على […]

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