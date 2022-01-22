2022/01/22 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرقة المشاة السابعة عشر في عمليات بغداد، اليوم السبت، من تأهيل وتجسير قنطرة دمرتها عصابات داعش الإرهابية جنوب العاصمة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “ضمن النشاطات الإنسانية والخدمية التي تقوم بها قواتنا الأمنية، وعلى ضوء مناشدة أهالي منطقة (كرغول قرية فحيل ابو الجير) باشرت الكوادر والجهد الهندسي لفرقة […]

ظهرت المقالة بعد تدميره من قبل داعش..



إعادة تأهيل جسر جنوبي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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