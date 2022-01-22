مصادر لـCNN: سفارة أمريكا بأوكرانيا طلبت من واشنطن السماح بمغادرة الأفراد غير الأساسيين

2022/01/22 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة أن السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، طلبت من وزارة الخارجية الأمريكية السماح لمغادرة أفراد غير أساسيين من طاقم السفارة وعائلاتهم.

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