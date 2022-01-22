الجامعة الاسلامية الحرة تعتزم افتتاح فرع لها في العراق

2022/01/22 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استعرض مساعد رئيس الجامعة الاسلامية الحرة (آزاد) لشؤون الطلبة الجامعيين الاجانب علاء الدين بروجردي، برامج الجامعة لاستقطاب الطلبة الاجانب، معلنا عن تمهيد الارضية لتدشين فروع دولية للجامعة في العراق واليمن.وقال بروجردي في تصريح له خلال تفقده فرع الجامعة في بندرعباس جنوب ايران، انه “وبغية استقطاب الطلبة الاجانب ينبغي الى جانب رفع المستوى التعليمي […]

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