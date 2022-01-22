نائب إيراني: اميركا تطرد من العراق بنفس طريقة أفغانستان

2022/01/22 | 12:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي الإيراني علي عليزادة، ان المناورات البحرية المشتركة لإيران والصين وروسيا في الخليج أظهرت انتهاء عهد الغطرسة الأميركية، مشيرا الى أنه يجري حاليا طرد أميركا من العراق.وقال عليزادة في تصريح أوردته وكالة “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، “اليوم لم تتشكل جبهة كجبهة مقاومة فحسب، بل إنها تزداد […]

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