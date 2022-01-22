2022/01/22 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن حصيلة واجبات التي نفذتها وكالتها لشؤون الشرطة للفترة من 2022/1/15 ولغاية 2022/1/21.

ظهرت المقالة بالأرقام..



الداخلية تعلن عن حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة في أسبوع أولاً على ايرث نيوز.

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