2022/01/22 | 12:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس"، السبت، (22 كانون الثاني 2022)، قائمة بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في بغداد وعدد من المحافظات بحسب رصد مختصين لهذا اليوم.

قناة "ناس" على تلكرام..



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بغداد - بورصة الكفاح

148,000

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السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,500

بيع

148,500

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البصرة - بورصة

148,150

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الموصل - بورصة

148,150

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في بغداد وبعض المحافظات لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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