المرور العامة تستعرض فائدة السيارات الهجينة ومميزاتها وسبب اعفائها من الرسوم

2022/01/22 | 12:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أن مقترح إعفاء المركبات الهجينة من أجور لوحات التسجيل المرورية قدم من جهات عدة، فيما أوضحت أهميتها وآلية عملها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، العميد حيدر كريم، إن “مقترح إعفاء المركبات الهجينة من أجور لوحات التسجيل المرورية قدم من عدة جهات من بينها وزارة البيئة وشركات السيارات ومديرية المرور لمعالجة الاختناقات وتاثيراتها من ناحية البيئة”.

وأضاف العميد كريم، أن “المديرية تقدم اقتراحات من إعفاء السيارات الهجينة أو الكهربائية من الجمارك، وهذا معمول به في أغلب دول الجوار، وأيضاً اعفاؤها بنسبة قليلة عند استيرادها من الجمارك وأحياناً تكون معفاة بشكل كامل”.

وأوضح أن “المركبات الهجينة هي سيارات بين نوعين من استخدام الوقود (البنزين) والوقود عن طريق (البطاريات الكهربائية)”، مبيناً أن “السيارات الهجينة تكون بحسب مواصفاتها ،فأحيانا تعمل عن طريق البطارية ،وأحيانا عن طريق وقود البنزين حيث تعمل بمسافات معينة مثل 50 أو 60 أو 70 كم عن طريق البطارية”.

ولفت إلى أن “أهميتها تكمن في أنها اقتصادية بشكل كبير إذ تعتمد على البطاريات والبطاريات لها أعمار طويلة الأجل، كذلك فائدتها للبيئة حيث ستكون مهمة وصحية من اجل الحفاظ على البيئة”.

ونوه إلى أن “السيارة الهجينة إذا عملت عن طريق البطارية سيتم التخلص حتى من التلوث الصوتي حيث ستكون صامتة”.

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