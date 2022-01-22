إنطلاق حملة تلقيحية كبيرة بمنطقتين في بغداد

2022/01/22 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنظمت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، حملة تلقيحية كبيرة بمنطقتي المنصور والحارثية ببغداد، فيما بعثت رسالة مهمة للمواطنين حول اهمية اللقاح والوقاية من خطر الوباء.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "برعاية مدير عام صحة بغداد /الكرخ سعد كامل اللامي وتحت شعار (يدا بيد نلقح و نهزم الوباء) انطلق الماراثون التلقيحي الكبير للدائرة في منطقة المنصور والحارثية لإيصال رسالة مهمة للمواطنين حول أهمية اخذ اللقاح للوقاية من خطر وباء كورونا"، لافتة الى ان "الحملة انطلقت بمشاركة قطاعات الرعاية الصحية وشعب ووحدات تعزيز الصحة فرق التلقيح في جانب الكرخ واعلام الدائرة ومدير شعبة الاعلام مروة منعم وبتغطية إعلامية من القنوات الفضائية وبحضور مدير قسم الصحة العامة ياسر مرتضى حسن ومدراء قطاعات الرعاية الصحية الأولية (الدورة، العامل، المحمودية، العدل، الكرخ، الاعلام، ابي غريب الطارمية، التاجي، الكاظمية) وبالتعاون مع مول المنصور و بابلون مول".وبحسب البيان، بين اللامي ان "تنظيم هذا الماراثون جاء لايصال رسالة مهمة الى المواطنين في ظل حول أهمية اخذ اللقاح للوقاية من خطر وباء كورونا و دخول العراق في الموجة الرابعة من الجائحة وزيادة اعداد المصابين حيث قمنا وبدعم ومشاركة جميع اخواننا في قطاعات الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين والاختصاصات الساندة وفرق التلقيح الثابتة والجوالة وفرق التلقيح الثابتة في مول المنصور وبابلون مول بحملة لتشجيع اخذ اللقاح حيث انطلق الماراثون من مول المنصور وصولا الى بابلون مول وتم تشجيع المواطنين على اخذ اللقاح وشهدت هذه الحملة باقبال الكثر من المواطنين بأخذ اللقاح".

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