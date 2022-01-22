نائب يحدد أسباب تصاعد العمليات الإرهابية في ديالى

2022/01/22 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد عضو تحالف الفتح النائب عن محافظة ديالى، سالم العنبكي، اليوم الجمعة، اسباب تصاعد العمليات الإرهابية واستهداف القوات الأمنية في بعض مناطق المحافظة.وقال العنبكي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المساحات الشاسعة في مناطق أطراف ناحية العظيم والمناطق المرتبطة بحمرين تعتبر ضائعة أمنياً بين القطعات الأمنية التابعة لمحافظة ديالى والقطعات التابعة لصلاح الدين، وهذا ما سبب وجود فراغات أمنية، واستغلال عناصر داعش لتلك المناطق لاستهداف القوات الأمنية".وأضاف، أن "هناك تواجد لعناصر داعش في مناطق حول العظيم ومناطق مطيبيجة تستهدف القوات الأمنية باستمرار وعلى مدار سنوات طويلة وكان آخرها حادث يوم امس الذي استشهد فيه عدد من القوات الأمنية حيث استغلت عناصر داعش سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ هجومها الإرهابي".وتابع، العنبكي أن "مناطق اطراف ناحية العظيم غير ممسوكة من قبل قوات الحشد الشعبي لذلك يجب تعزيز المنطقة بقطعات من الحشد تساند قوات الجيش وكذلك يجب استخدام التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة والطائرات المسيرة في العمليات الأمنية اضافة إلى تكثيف الجهد الاستخباري".وطالب العنبكي "الحكومة بتنفيذ عمليات عسكرية غير تقليدية للقضاء على جميع عناصر داعش وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على ارواح القوات الأمنية والمدنين".

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