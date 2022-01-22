خلال اسبوع.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

2022/01/22 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/15 ولغاية 2022/1/21

وقالت الوكالة في بيان ورد ان حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/15 ولغاية 2022/1/21 كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1258-القبض مطلقي العيارات النارية 14-احالة متهمين الى المحاكم 197

-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 278-ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 10-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 414-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 388-مضاها طبعات الاصابع 59-عدد طالبي النجدة 1594-حالات العنف الاسري 53-فض مشاجرات 1108-ضبط عجلات مطلوبة 41-تبرع بالدم 35-القبض على المتسولين 804-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 6-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 452

-طبع لوحات السيارات 30566-اصدار اجازات السوق 11443-اصدار سنوية السيارات 32846

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