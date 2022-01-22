اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الأحد لإدانة هجوم الحوثي

2022/01/22 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، دورة غير عادية يوم الأحد.

ويأتي عقد الدورة غير العادية بناءاً على طلب الامارات بمذكرة رسمية، لمناقشة الأحداث التي تعرضت لها جراء استهداف منشآت مدنية في أبو ظبي من قبل الحوثيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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