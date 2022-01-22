2022/01/22 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل اعلام اميركية إن روسيا ناقشت اتفاقية نووية مؤقتة محتملة مع إيران خلال الأسابيع الماضية في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي.

وذكرت أن الاتفاقية المؤقتة تضمنت تخفيفا محدودا للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي، موضحة ان واشنطن تدرك ان الاقتراح، يأتي مع تزايد القلق من نفاذ وقت مفاوضات فيينا، لاسيما ان المعطيات تشير الى ان إيران أقرب الآن على تصنيع أسلحة نووية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو اقترحت على إيران اتفاقا نوويا مؤقتا بمعرفة واشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو اقترحت على إيران اتفاقا نوويا مؤقتا بمعرفة واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).